Халаф Халафов: Экспертная встреча по демаркации азербайджано-грузинской границы пройдет в конце сентября

В ходе первого этапа работы азербайджанских и грузинских экспертов по демаркации границы стороны завершили работу над половиной всех участков, которые остались несогласованными.

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Процессы по направлению демаркации азербайджано-грузинской границы продолжаются. Первый этап встречи экспертов, которые должны были провести осмотр местности и еще раз рассмотреть соответствующие документы, при необходимости обратиться к другим архивным материалам, продолжается. В ходе первого этапа мы завершили половину всех тех участков, которые остались несогласованными", - заявил Х.Халафов.

По словам дипломата, второй раунд экспертной встречи Азербайджана с Грузией пройдет в конце сентября.

"По итогам экспертной работы мы примем решение о проведении очередного заседания, которое пройдет в Тбилиси", - добавил заместитель главы азербайджанского МИД.