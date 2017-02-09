Встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции состоится во второй половине года

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана, Ирана и Турции может состоятся во втором полугодии 2017 года.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

"Пока о дате и месте встречи ничего не известно. Предположительно, эта встреча может состояться после выборов президента Ирана. На встрече также ожидается обсуждение даты и повестки ожидаемой встречи президентов трех стран", - заявил посол.

Отметим, президентские выборы в Иране состоятся 19 мая этого года.