Встреча глав МИД Азербайджана и России началась в Москве - ДОПОЛНЕНО

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Москва. 6 марта. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как сообщает московский корреспондент Report, на встрече стороны обсудят перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.

"Я разделяю ваши оценки по развитию отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и РФ. Мы на самом деле проделали хороший путь, растет товарооборот между нашими странами. Хотя, наверное, нужно признаться, что нужно приложить еще усилия, чтобы товарооборот увеличился в разы", - заявил Мамедъяров на встрече.

По словам министра, за 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией взаимоотношения двух стран не претерпели серьезных потрясений.

Мамедъяров отметил, что в Азербайджане любят и чтят русский язык, существует большое количество школ, в которых ведется образование на русском языке. "Я думаю, что это очень хороший признак того, что мы движемся в правильном направлении", - добавил он.

Напомним, 5-7 марта Э. Мамедъяров находится с официальным визитом в России.