Замминистра: Встреча экспертов по делимитации азербайджано-грузинской границы пройдет до конца года

Работы по делимитации азербайджано-грузинской границы выполнены на 2/3.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Мы не смогли добиться продвижения по предыдущим встречам. Как вы знаете, есть расхождения во мнениях. Но мы выполнили уже 2/3 работ. С этой целью, мы договорились, чтобы наши эксперты встретились до конца года в Тбилиси. А уже очередное заседание комиссии должно состояться в первом квартале следующего года", - сказал он.