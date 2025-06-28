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Временный поверенный в делах России вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах России вызван в МИД Азербайджана Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых вызван в Министерство иностранных дел (МИД) в связи с нападениями на азербайджанцев в городе Екатеринбурге.
Внешняя политика
28 июня 2025 г. 13:45
Временный поверенный в делах России вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых вызван в Министерство иностранных дел (МИД) в связи с нападением на азербайджанцев в городе Екатеринбурге.

Как сообщили Report в МИД, российской стороне был выражен решительный протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года, в ходе которых силами безопасности России были жестоко убиты два азербайджанца в своих домах, несколько человек получили тяжелые телесные повреждения, еще девять были задержаны.

Российская сторона была уведомлена о том, что Азербайджан ожидает расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Yekaterinburqdakı hadisəyə görə Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, kəskin etiraz bildirilib

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