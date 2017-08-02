Временный поверенный в делах Перу в Азербайджане: Я думаю, у нас есть продукция, которая заинтересовала бы вашу страну - ИНТЕРВЬЮ

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В скором времени посольство Перу в Азербайджане откроет консульскую службу

"Мы уже составляем программу недели перуанской кухни и фестиваля еды"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Интервью информационного агентства Report с временным поверенным в делах Перу в Азербайджане Луисом Чанг Болдрини.

- Перуанское посольство открылось в Баку недавно. Не могли бы Вы рассказать больше о себе и предыдущих назначениях?

- Я работаю во внешнеполитическом управлении Перу уже 30 лет. До работы в Азербайджане я служил в России, ЮАР и в Вашингтоне – моем последнем назначении до приезда в Баку. Я планирую проработать в Азербайджане 5 лет, так как это обычный срок службы за рубежом, и думаю, что мне понравится весь период моего пребывания здесь.

Перу - особенная во всех смыслах страна, так же, как и Азербайджан, в которой живут такие приятные люди. Перу расположена в Южной Америке, что довольно далеко от Азербайджана, который богат своей культурой. История Перу уходит далеко на 5 тыс. лет и рассматривается как колыбель цивилизации в Южной Америке. Мы развили богатую культуру, которая была также подвергнута влиянию Испании, Италии, Китая и Японии. Мы в буквальном смысле "кипящий котел", но мы имеем национальное самопонимание. Если у вас будет возможность посетить Перу, вы это увидите на улицах.

- Как по-вашему, какие схожести Вы нашли между народами Перу и Азербайджана? Каково было Ваше впечатление об Азербайджане?

- Когда я прибыл сюда в первый раз, я заметил, что азербайджанский народ очень приветливый. Они хотят помочь тебе, чтобы ты чувствовал себя в условиях гостеприимства. Мы – перуанцы, так же приветствуем людей, приезжающих к нам. Перуанцы и азербайджанцы горды своей страной и культурой, и мы передаем это чувство другим. Здесь я чувствую себя в безопасности. Если вы кого-то спросите, он сделает все, чтобы помочь.

До того, как прибыть в Азербайджан, я интересовался географией и историей. Когда мы говорим об Азербайджане, мы представляем себе Кавказ, с его богатой историей. К тому же Азербайджан имеет привилегированное расположение, служа мостом между Востоком и Западом. Поэтому, когда я читаю об этом регионе, я больше узнаю об Азербайджане. И еще, Баку имеет столько красивых зданий…его бульвар, который, как я знаю, один из самых больших в мире, просто великолепен.

- Каковы будут Ваши цели на нынешнем назначении?

- Перуанское посольство открылось недавно, поэтому есть много сфер, которые позже могут принести свои плоды. Наверное, нужно выйти подальше от рамок политического сотрудничества и затем попытаться построить экономические связи, дать им материальную основу. Таким образом, построение экономических связей, торгового сотрудничества, инвестиций, не только укрепят наши политические отношения, но и позволят достучаться до бизнес-сообщества, что является основой для здоровой экономики. В этой связи мы стараемся продвинуть торговлю и инвестиции. Наши страны имеют сильные экономики, сильную торговлю. Поэтому мы намерены больше акцентировать на экономику в работе нашего посольства.

Разумеется, имеется также перспектива и для политического сотрудничества. Мы подписали меморандум о взаимопонимании между МИД Азербайджана и Перу о сотрудничестве и координировании вопросов взаимного интереса как на региональном, так и на международном уровне. Поэтому, мы предлагаем вопросы и темы, касающиеся этого меморандума, чтобы в среднесрочной перспективе организовать визиты замминистра или министра иностранных дел для координирования наших задач, что, несомненно, сделает наши отношения сильнее.

- Когда стоит ожидать назначения посла Перу в Азербайджан? Есть ли планы поднять уровень представительства Перу в Азербайджане?

- Я буду находиться здесь в течение следующих нескольких лет, и после моего отбытия, надеюсь, буду заменен уже послом. Это все зависит от моей работы, способности создать повестку, чтобы сюда прибыл старший по чину дипломат и продвинул вперед наше сотрудничество.

- Как Вы в целом оцениваете уровень политического и экономического сотрудничества между странами? Имеется ли торговля между нашими странами?

- На сегодня товарооборот очень мал. В прошлом году наша торговля составила порядка 5000 долларов. Но это не является негативным моментом. У нас тут есть посольство, и у вас есть посольство в Перу, и мы работаем для того, чтобы построить наше сотрудничество. В этом плане экономическая сторона очень важна, так как мы должны предоставить материальную основу, чтобы все понимали, что отношения Азербайджана и Перу завязаны не только на политику, но и ощутимы для всех. Это то, над чем я буду работать. Я бы хотел продвинуть экспорт из Перу. Я думаю, у нас есть продукция, которая заинтересовала бы Азербайджан, например, рыба, овощи, фрукты, текстиль. Но нам нужно работать усердно. Если мы можем продавать Китаю, Японии, которые намного дальше от нас, чем Азербайджан, почему бы нам не продавать свою продукцию в Азербайджане?

- Перу - одно из ведущих туристических направлений. Сколько азербайджанских туристов посетило Вашу страну по сей день?

- На данный момент, таковых немного. В месяц мы выдаем вашим гражданам 4-5 виз. Трудностью является то, что получить визу в Перу на короткий срок не так легко. В скором времени посольство откроет консульскую службу, которая будет выдавать визы. В любом случае, мы будем способны выдавать визу только в течение 5 рабочих дней и азербайджанцам не придется посылать свой паспорт в Турцию. Но в среднесрочной перспективе, я надеюсь, что в Перу перестанут требовать визы для граждан Азербайджана.

- Ожидаются ли взаимные визиты?

- В 2012 году глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров посещал Перу и директор Дипакадемии Перу побывал в Азербайджане в 2014. Нам надо работать над повесткой, нацеленной на визит высокопоставленных лиц Перу в Азербайджан.

- Культура Перу в виду географической удаленности страны не так уж хорошо известна в Азербайджане. Намерены ли Вы провести культурные мероприятия в Баку?

- Я работал в области общественной дипломатии во всех предыдущих посольствах, и я знаю, что культура - это способ сблизить людей. Когда я прибыл сюда, то увидел, что многие слушают латинскую музыку, что меня обрадовало. Перу – очень богат культурно, и мы хотим показать это здесь. Перу - очень популярное направление в плане ресторанов. У нас имеются гастрономические туры и граждане соседних стран приезжают к нам на эти туры. В других странах самыми лучшими ресторанами являются перуанские. У нас имеется ресторан, который называется "Центральный", и занимает второе место в мире. Я уже связался с перуанским поваром, который посетит Париж в конце года, и мы планируем его визит и составляем программу недели перуанской кухни и фестиваль еды. Это вызовет больший интерес к Перу.

- Какова позиция Перу касательно нагорно-карабахского конфликта?

- В Перу опечалены известиями, произошедшими в начале июля, и мы надеемся, что такие инциденты не повторятся снова. Перу полностью верит, что любые споры нужно решать мирным путем, на основе международного права. Эти принципы мы имеем в нашей внешней политике, и они помогли нам быть избранными непостоянными членами Совбеза ООН. Таким образом, мы ожидаем, что все споры будут решены мирно. Государства должны уважать международное право и международно-признанные границы. Перу против применения силы в отношениях между странами.