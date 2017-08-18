Временный поверенный в делах Коста-Рики: 68 лет тому назад мы упразднили армию

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Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с временно поверенным в делах Коста-Рики в Азербайджане Хайро Франсиско Лопесом Боланьосом.

- Расскажите нашим читателям о своей карьере и о своей стране.

- Я по специальности юрист. Учился в Университете Коста-Рики. После завершения учебы я работал юристом при президентском дворце. Проработав там 10 лет, перешел в министерство иностранных дел. В 2004 году я был назначен в Израиль, где проработал 6 лет, после чего вернулся в Коста-Рику. Затем я был назначен в Доминиканскую Республику, после чего был направлен в Южную Корею. Там я проработал 4,5 года и вернулся в Коста-Рику для работы в департаменте прав человека МИД. После этого получил назначение в Азербайджан.

Моя страна имеет давнюю историю демократии. На самом деле, мы одна из старых демократий в Латинской Америке и мы известны как мирная страна, которая не имеет своей армии. По Конституции 1949 года, мы полностью упразднили армию. С того времени мы опираемся на международную систему и верим в решение споров на основе этого принципа. Мы гордимся этим.

Также в 1970-х годах мы решили совершить прорыв в сфере охраны природы. Мы занимали одно из первых мест по уровню вырубки лесов. Это вызывало озабоченность. Один из наших президентов решил, что нам нужно что-то делать с этим. Так мы начали защищать природные ресурсы. Сейчас 26% нашей территории защищены в качестве природных парков и частных заповедников. Спустя 40 лет после этого решения в Коста-Рике сосредоточено 5% всех видов животных на Земле. Также в Коста-Рике сегодня 99% энергии получают из возобновляемых источников. Мы поощряем деньгами людей, которые пытаются защитить окружающую среду. У нас существует отличная инициатива, называемая "зеленый хаб", и мы пытаемся поделиться своим опытом с другими странами.

- Была ли у Вас информация об Азербайджане до приезда сюда?

- Да. В Корее у меня была возможность подружиться с азербайджанскими дипломатами. Обычно во многих странах латиноамериканские дипломаты стараются держаться близко друг с другом, но в моем случае, я всегда был заинтересован в познании людей из других регионов. Азербайджанцы очень дружелюбны и тогда я стал больше узнавать вашу страну от ваших дипломатов. Когда Азербайджан и Коста-Рика решили укрепить отношения, открыв посольства, посол Азербайджана в Корее сказал мне, "может быть ты тот самый, кто будет назначен в Баку". Теперь видно, что он был прав.

Здесь мне нравится еда и люди. Думаю, что люди в Азербайджане и Коста-Рике имеют кое-что общее. Мы любим гостеприимство, обхаживать гостей. В начале 70-х, когда большое число туристов стали посещать Коста-Рику, мы открыли двери для иностранцев. Я чувствую то же самое здесь. Когда у меня возникают проблемы, есть те, кто пытается мне помочь. Поэтому я чувствую себя здесь как дома.

- Каковы будут Ваши цели в качестве временного поверенного в делах в Азербайджане?

- Предстоит сделать много чего. Это начало больших и лучших отношений. К счастью, наши министры иностранных дел хорошие друзья и затем мы решили открыть посольства. Мы хотим больше бизнес-отношений между странами, больше сотрудничества. Мы хотим, чтобы вы больше знали о Коста-Рике и чтобы в Коста-Рике знали больше о событиях в этом регионе. У нас много обязанностей в настоящее время.

- Как Вы в целом оцениваете политические и экономические отношения и в каких сферах Коста-Рика заинтересована в наращивании отношений с Азербайджаном? Может ли Коста-Рика стать центром для продвижения азербайджанской продукции в Центральной Америке?

- Расположенная в Центральной Америке Коста-Рика действительно является неким центром. Для Азербайджана было бы отлично иметь Коста-Рику в качестве центра своей деятельности в Латинской Америке. У нас есть соглашения о свободной торговле со многими странами мира. Я уверен, многие ваши компании могут использовать эти возможности в этой части мира. Мы хотим поделиться своим опытом и мы также хотим учиться от вас. Я думаю, что это было бы взаимовыгодным сотрудничеством.

Обычно, когда две страны расположены далеко друг от друга, ты не рассматриваешь ее в качестве экономического партнера. Обычно ты сфокусирован на соседних странах. Но для наших стран было бы здорово расширить экономические возможности. У нас имеется товарооборот, но цифры очень малы. Положительным является то, что мы знаем данные и знаем, где мы можем улучшить ситуацию. Начиная оттуда, я уверен, что в следующие годы мы улучшим связи.

- Есть ли данные о количестве туристов, посетивших Коста-Рику в прошлом году?

- Таких людей не очень много. В прошлом году мы приняли 7 человек с азербайджанским паспортом, которые направились туда по делу или для отдыха. Но ваш министр Эльмар Мамедъяров был прав, что нам надо продвигаться дальше в вопросе миграции. Возможно, если мы проработаем вопрос виз, это позволит людям из Азербайджана ехать в Коста-Рику и обратно. Уверен, что если они узнают о ваших красотах, многие костариканцы посетят Азербайджан и наоборот.

Посетить Коста-Рику не так и трудно. Если у вас есть действующие визы США, Канады или Шенгенского пространства или если у вас есть Грин-Карта, вам не нужна будет виза Коста-Рики. У нас есть много для получения удовольствия.

- Есть ли информация по поводу намерений Азербайджана открыть посольство в Сан-Хосе?

- Когда ваш глава МИД посещал Коста-Рику, этот вопрос был обсужден. Но мы сделали первый шаг и теперь у нас есть посольство тут. Надеемся, что к концу года Азербайджан откроет посольство в Сан-Хосе. Это и наша цель.

- Ожидаются ли взаимные визиты в будущем?

- Когда наш глава МИД Мануэль Гонзалес Санс был в Баку, он вручил приглашение президента Коста-Рики президенту Ильхаму Алиеву. Также президент Азербайджана пригласил президента Луиса Гильермо Солиса посетить Баку. У нас в феврале будут выборы и срок правительства завершится в мае. Так что если наш президент и приедет в Баку, то это произойдет до мая 2018 года. Для дипломата является главной целью, чтобы твой президент посетил страну твоего назначения. По сей день наш глава МИД посетил Азербайджан дважды. Надеемся, что не только министр иностранных дел, но и другие министры посетят Азербайджан.

- Какова позиция Коста-Рики в вопросе карабахского конфликта?

- Коста-Рика твердо поддерживает решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в рамках международно признанных границ и в соответствии с 4 резолюциями Совбеза ООН.