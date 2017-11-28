Временный поверенный Испании: Армянская пропаганда хочет представить ситуацию в Каталонии как идею борющейся сепаратистской нации - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с временным поверенным в делах Испании в Азербайджане Игнасио Санчесом Табоадо.

- Как Вы оцениваете уровень взаимоотношений между Испанией и Азербайджаном? Чего добились страны за 25 лет сотрудничества для сближения?

- В первую очередь между нашими странами установлены хорошие отношения. Наши политические отношения с Азербайджаном протекают без проблем. Это очень важно, так как в дипломатии комфортно иметь отношения со страной, с которой не существует абсолютно никаких проблем. Наши страны расположены не так уж далеко, но нам не хватает более широких связей, в частности, в области гражданского общества, бизнеса. Политические отношения находятся в хорошем состоянии, однако контакты между людьми, ассоциациями, компаниями очень редки и случайны, и это то, что мы хотим продвигать, то есть желаем больше культурных и экономических связей между нашими странами.

Между Испанией и Азербайджаном есть прекрасная сеть международных соглашений, в том числе двухсторонних и многосторонних договоров. На данный момент мы находимся на стадии окончания подготовки двух новых соглашений - об избежании двойного налогообложения, которое важное с точки зрения налаживания деловых связей, и о сотрудничестве в области обороны.

За последние годы были осуществлены ряд визитов высокого уровня. К примеру, наш министр иностранных дел посетил Азербайджан в 2014 и 2016 годах, министр иностранных дел Азербайджана посещал Испанию в 2012 году, азербайджанский министр обороны побывал с визитом в Мадриде в прошлом году. Хочу отметить, что в политических рамках у нас выстроены хорошо развитые отношения, однако хочу снова повторить, что нам необходимо формировать отношения на уровне гражданского общества.

- Каков уровень экономического сотрудничества? Какую продукцию Испания импортирует и экспортирует в Азербайджан? Каков уровень товарооборота между нашими странами, есть ли прогресс?

- Экономические отношения крайне скудные. На пике экономических отношений между нашими странами в 2014 году Испания импортировала из Азербайджана продукцию на сумму примерно в 700 млн евро, по большей части нефть. Испания экспортировала в Азербайджан продукцию на сумму в 80 млн евро, в частности текстиль, строительные материалы. Товарооборот с тех пор существенно снизился.

В 2016 году Азербайджан экспортировал в Испанию товаров на сумму в 400 млн евро, а экспорт испанских товаров в Азербайджан составил всего 35 млн евро.

- Как Вы оцениваете сотрудничество Мадрида и Баку в энергетической сфере? Реализуются ли какие-либо совместные проекты в этом направлении?

- На данный момент мы не реализуем каких-либо проектов с Азербайджаном в сфере энергетики. Однозначно, основная статья экспорта Азербайджана в Испанию - это нефть, но основным поставщиком нефти является не Азербайджан, а Саудовская Аравия, Нигерия и некоторые другие страны.

- Насколько испанские компании активны в Азербайджане? Сколько на сегодняшний день испанских компаний функционирует у нас в стране, и наоборот? Есть ли информация об уровне взаимных инвестиций и непосредственном сотрудничестве бизнесменов обеих стран?

- Вдобавок к налаживанию торговли, цифры импорта и экспорта, которые я упоминал ранее, очень немного испанских компаний открыли постоянные офисы в Азербайджане.

Что касается прямых инвестиций, то статистическая информация по этому поводу иногда вводит в заблуждение и неточна. Прямые инвестиции за последние 10 лет с обеих сторон не превысили 50 млн евро, что говорит не только об ограниченных экономических отношениях, но и ожидающих нас вызовах.

- Испания всему мира известна как страна с богатейшим туристическим потенциалом. Какой опыт может предложить Испания в этом направлении Азербайджану? Насколько Азербайджан интересен испанским туристам и наоборот?

- Я на днях беседовал с министром культуры и туризма Азербайджана и другими официальными представителям. Туризм - это одна из сфер, в рамках которой мы можем усилить двустороннее сотрудничество. Данное сотрудничество может сфокусироваться не только на обмене информацией, знаниями и опытом, но и на продвижении туристической индустрии в Азербайджане, и, возможно, привлечении испанских инвесторов для развития турсектора. Оба правительства - испанский и азербайджанский - обдумывают подобную стратегию по привлечению инвестиций в этом секторе. Следует напомнить, что Испанию ежегодно посещает около 75 млн туристов и у нас очень развитая туриндустрия. Испания помогла развить туристический сектор в Карибском регионе и в ряде других мест в мире. Вы можете использовать этот опыт для усиления сферы туризма в Азербайджане.

Я не эксперт в туристической сфере, но могу сказать, что Азербайджан имеет чрезвычайно ценные туристические активы в туризме, однако некоторые из них не усилены для потребления туристами. Гора Янардаг - настоящее чудо, однако туристы, посетившие его, с трудом найдут информацию и услуги для получения удовольствия красотами и понимания. Думаю, что испанский опыт в области туризма мог бы быть использован и в Азербайджане. Полагаю, что тут есть пространство для сотрудничества, в частности, не только в контексте подготовки соответствующих специалистов и проведения тренингов, но и в плане правил размещения, предоставления различных дневных пакетов, управления потоком туристов и так далее.

- Каким Вы видите будущее Каталонии с учетом предстоящих в декабре парламентских выборов?

- Позвольте мне немного затронуть эту проблему, поскольку она имеет чрезвычайно важное значение для моей страны и для меня. Существует большая масса пропаганды вокруг событий в Испании и Каталонии.

Первая из них - эта идея, что существует каталонский народ, который противопоставляет себя испанскому народу и находится в поиске своей независимости, действуя единогласно против Испании. Каталония является регионом Испании, который никогда не был королевством либо республикой в своей истории. Она была частью Королевства Арагон. Затем она стала частью Испании с XV века, то есть входит в состав королевства Испании более пяти веков. Большая часть населения Каталонии неоднократно доказывала свое желание оставаться европейцами и испанцами, и что у них нет никаких проблем в своей идентификации. Но сепаратистская пропаганда беспрестанно повторяла, что это сепаратистская область только каталонских граждан. Это огромная ошибка, если это не чистый расизм.

Другое заблуждение основано на пропаганде по поводу фальшивого референдума в октябре и мнимых репрессий против него. Прежде всего выталкивалась вперед идея "мы просто хотим проголосовать" и "нам не разрешают голосовать". Но суверенитет Испании зиждется на испанском народе, всем испанцам должно быть позволено голосовать за будущее своего народа, а не только его части. Поэтому сепаратисты отказывали от права голосовать большинству нации, а не наоборот.

Во-вторых, мнимое голосование за независимость не соответствовало международному стандарту референдума. Нет переписи, никакого контроля на избирательных участках, ящиках для голосования, за количеством голосов и так далее.

Мнимый референдум был фарсом, но это был также предполагаемый преступный акт, представляющий собой злоупотребление государственными средствами против национальных и региональных законов.

По итогам, у нас есть несколько политиков или политических структур в автономной области Каталонии, которые преступили закон, и даже действовали вразрез интересов испанского народа.

Суды уже вынесли решение, могу сказать, в очень пропорциональной манере. Большинство из них приняли меры предосторожности для недопущения избежания преступниками акта справедливости. Суды приняли решения для того, чтобы виновные не смогли покинуть страну во избежание правосудия, однако некоторые успели сбежать. Это очевидно, что эти политики публично совершили преступление и нарушили закон в ряде сфер. Любое правительство, которое хочет защитить Конституцию, не будет совершать шаги, противоречащие Конституции.

Это реальная ситуация, которую мы обозреваем сегодня. Дальнейшее будущее зависит от региональных выборов в парламент, которые пройдут 22 декабря в Каталонии. Все, что произойдет на этих выборах, будет важным. Но также будет важным знать, что каталонские институты намерены предпринять, потому что мы не примем изменения Конституции из-за действий и реакции некоторых политиков. Чтобы они не делали, испанская нация и сама Испания останутся неизменной.

- По Вашему мнению, как процессы в Каталонии отразятся на самой Испании и в целом на регионе Европы?

- Я думаю, что большинство европейских коллег согласятся с тем, что разрушение старой европейской нации - огромная потеря для всех, и это повлияет на остальную часть Европейского Союза. Нам неизвестно в какой мере, тут сложно что-то предсказать. Нелегко предсказать будущее с точностью. Но можно легко определить, что выход Каталонии обязательно будет иметь последствия во всей Европе. Не обязательно в форме появления большего количества сепаратистских движений, но и в виде появления и роста радикальных движений в ряде стран.

Считаю, что пропаганда по поводу статуса Каталонии пришла извне. В первую очередь мы должны определить каналы и источники подобной пропаганды. Эта пропаганда рассчитана и на правых, и на левых, она направлена на ослабление силы нашей нации и наших демократических институтов.

- Возможно ли, что каталонский кризис станет неким прецедентом не только для Испании в контексте басков, но и для всей Европы?

- Пока на данный момент у нас нет причин для этого. Наоборот, Баскская националистическая партия вела себя по-другому по сравнению с другими местными партиями. Ультралевые баскские партии публично поддержали экстремистски ориентированных каталонцев, но традиционалистская Баскская националистическая партия вела себя спокойно и отмолчалась по этому поводу.

- Проблема сепаратизма встречается и в Азербайджане, и в Испании. Какие действия, по Вашему мнению, необходимо предпринимать для предупреждения подобных сепаратистских явлений?

- Я неоднократно слышал о проведении параллелей между нагорно-карабахском конфликтом и ситуацией вокруг Каталонии. Откровенно говоря, я думаю, что это все армянская пропаганда, потому что армянская пропаганда хочет, чтобы ситуация вокруг Каталонии напоминала идею борющейся сепаратистской нации. Это совсем разные ситуации на самом деле.

Национализм, сепаратизм, попытки раскола появляются сегодня во многих точках мира. Необходимо подвергать анализу связи между подобными движениями в Шотландии, Бельгии, Испании, Италии, Франции и других частях Европы и некими иностранными мировыми державами. Необходимо быть тщательным в этих анализах и понимать, кто реально помогает кому и какие связи между ними. Однако хочу добавить, что эти движения достаточно специфичны. К примеру, радикальное сепаратистское движение в Испании протекает несколько по иному, нежели в Украине, где, возможно, институты пророссийских движений играют свою роль.

Необходимо взять по отдельности каждую ситуацию, проанализировать ее и понять нынешнюю ситуацию.

- Какой вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта может внести Испания как член ЕС? Какими Вы видите перспективы урегулирования этого конфликта?

- Испания поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ. В 2009 году в испанском Мадриде прошла конференция по нагорно-карабахскому урегулированию, в ходе которой были приняты так называемые "мадридские принципы". Испания является сторонницей усилий международного сообщества по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы не поддерживаем проявления сепаратизма.