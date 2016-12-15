Возможно проведение встречи премьер-министров ГУАМ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Возможно проведение в Украине встречи премьер-министров Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы (ГУАМ) по поводу сотрудничества в транспортной сфере.

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на прошедшей в Баку 9-й сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, в первую очередь страны должны укрепить независимость и суверенитет: "Вам известно, что некоторые страны, в том числе Азербайджан сталкиваются с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев. Вопрос безопасности отразился в заявлениях руководителей стран ГУАМ. Думаю, что территориальная целостность Азербайджана и других стран должна быть восстановлена".

Министр напомнил, что государства ГУАМ сотрудничают в ряде сфер: "Следует развивать экономический потенциал. Месторасположение стран ГУАМ позволяет воспользоваться транспортным потенциалом. Мы можем соединить Европу и Азию, а для этого границы государств должны охраняться на высоком уровне. То есть, необходим комплексный подход к данным вопросам. В Украине возможно проведение встречи премьер-министров касательно сотрудничества в сфере транспорта".