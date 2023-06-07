Волкан Бозкыр: Азербайджан - важная страна с точки зрения обеспечения энергобезопасности

Азербайджан является важной страной в мире с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

Азербайджан является важной страной в мире с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр заявил на международном мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" в Шуше.

По его словам, на данный момент Азербайджан стал одним из сильнейших государств мира.

Он также подчеркнул, что Азербайджан и Турция являются одной нацией, поэтому освобождение Карабаха - это радость как для Азербайджана, так и для Турции.

"Есть ряд аспектов, связанных с возрождением и развитием Карабаха. Азербайджан очень быстро проводит здесь строительные работы. Другой вопрос - мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Армения не может смириться с фактом того, что Азербайджан вернул свои земли",- сказал Волкан Бозкыр, призвав Ереван вернуться к реальности.