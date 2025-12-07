Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Во второй день Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация

    Внешняя политика
    • 07 декабря, 2025
    • 21:50
    Во второй день Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация

    7 декабря успешно завершился второй день проходящего в Баку Молодежного диалога D-8.

    Как сообщает Report, в течение дня был организован ряд панельных дискуссий, посвященных молодежной политике, городскому развитию и роли молодежи в формировании устойчивой городской среды.

    Первая панель программы была посвящена теме "Мобильность в городах: Политика, инновации и решения для более инклюзивных и ориентированных на молодежь систем мобильности". В центре внимания были доступность городского транспорта, мобильные подходы, адаптированные к потребностям молодежи, цифровые транспортные решения и построение устойчивой городской среды.

    Затем состоялась панельная дискуссия на тему "Навыки для развития зеленой урбанизации: Молодежь за устойчивые и низкоуглеродные города". Эксперты и участники обменялись мнениями о развитии зеленых навыков у молодежи, возможностях создания экологически устойчивых моделей городов и инициативах, ускоряющих переход к низкоуглеродному будущему.

    В ходе сессий представители стран-членов обсудили возможности сотрудничества в области урбанизации, экологической политики, инноваций и усиления активного участия молодежи.

    На церемонии официального закрытия мероприятия выступили генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам, заведующая отделом международных связей Министерства молодежи и спорта Зарифа Зульфугарова, молодая египтянка Карен Хани. В завершение мероприятия представители стран D-8 приняли Бакинскую молодежную декларацию D-8. В ней отражены общие обязательства по повышению роли молодежи в процессах принятия решений, устойчивому урбаническому развитию, усилению зеленых навыков и расширению регионального сотрудничества.

    Отметим, что двухдневный Молодежный диалог D-8 был призван внести значительный вклад в усиление молодежной политики и партнерства стран региона в устойчивом развитии урбанизации, а также в формирование новых совместных инициатив.

    D-8 Азербайджан
    Фото
    D-8 Bakı Gənclər Bəyanatı qəbul olunub
    Elvis

    Последние новости

    21:50
    Фото

    Во второй день Молодежного диалога D-8 принята Бакинская молодежная декларация

    Внешняя политика
    21:31

    Euronews: Тюркоязычные страны ищут совместный подход к борьбе с фейковыми новостями

    Внешняя политика
    21:17

    При распылении перцового газа во время ограбления в Хитроу пострадал 21 человек

    Другие страны
    21:11

    ECOWAS не исключило использования силы в Бенине для защиты гражданского строя

    Другие страны
    20:47

    Президент Узбекистана помиловал сотни человек

    Другие страны
    20:24

    Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо

    Командные
    20:09

    Welt: Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес

    Другие страны
    19:53
    Фото

    Начался визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:49
    Фото

    Эмин Амруллаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета

    Наука и образование
    Лента новостей