Во Франции продемонстрированы фото, отражающие активную деятельность Азербайджана в ДН

В столице Франции Париже продемонстрированы фотографии, отражающие активную деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН).

В столице Франции Париже продемонстрированы фотографии, отражающие активную деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН).

Как сообщает местное бюро Report , на выставке, организованной в мэрии пятого района Парижа и посвященной первому президенту Индонезии после обретения независимости Сукарно, были представлены фотографии с XVIII Саммита Движения неприсоединения, состоявшегося в Азербайджане, и Промежуточной министерской конференции ДН.

В открытии выставки приняли участие посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева, мэр 5-го района Парижа Флоранс Берту, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Париже, и другие лица.

Отметим, что 25-26 октября 2019 года в Баку состоялся XVIII Саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения. В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители 120 государств-членов ООН и делегаты из 42 международных организаций.

Кроме того, годом ранее 4-6 апреля в Баку прошла Промежуточная министерская конференция Движения неприсоединения.

Азиатско-африканская конференция, состоявшаяся в Бандунге, Индонезия, в 1955 году, считается первым важным шагом на пути к созданию Движения неприсоединения.

Выставка продлится до 10 февраля.