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Во Франции памятник Натаван облили красной краской

Во Франции памятник Натаван облили красной краской В последние дни в социальных сетях появилась информация о том, что памятник Хуршидбану Натаван, установленный в 2017 году в Эвиан-ле-Бен во Франции, скоро снесут.
Внешняя политика
3 января 2024 г. 22:04
Во Франции памятник Натаван облили красной краской

В последние дни в социальных сетях появилась информация о том, что памятник Хуршидбану Натаван, установленный в 2017 году в городе Эвиан-ле-Бен во Франции, скоро снесут.

Как передает Report, недавно в отношении памятника Натаван был совершен акт вандализма, его облили красной краской.

Чтобы защитить памятник, его накрыли защитным покрытием.

Следует отметить, что усилившаяся в последнее время антиазербайджанская политика Франции теперь переместилась и в сферу культуры и искусства.

По данным местного издания Le Messager, 18 декабря представители оппозиции потребовали от муниципального совета официально убрать в городе все надписи с упоминанием этого парка. По словам мэра города Жозиан Лей, все упоминания об "Азербайджанском парке" уже удалены.

Вслед за этим Постоянный Совет, являющийся консультативным органом при главе Исполнительной власти Исмаиллинского района, распространил заявление о прекращении действия Хартии дружбы и сотрудничества, подписанной между Исмаиллы и Эвиан-ле-Бен. Кроме того, предлагается присвоить центральному парку города Исмаиллы имя азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.

Очень странно, что ни официальный Париж, ни ЮНЕСКО, которая отвечает за защиту культурного наследия и находится во Франции, до сих пор не отреагировали на этот вопрос.

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Версия на азербайджанском языке Fransada Natəvanın heykəlinə qırmızı boya atılıb

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