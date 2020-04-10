Саммит Тюркского совета пройдет сегодня в формате видеоконференции

Чрезвычайный саммит Тюркского совета состоится сегодня в формате видеоконференции.

Как сообщает Report, саммит посвящен теме борьбы с пандемией коронавируса и проводится по инициативе президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева.

Как ожидается, в заседании примут участие участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.

Участники видеоконференции обменяются мнениями о мерах, принятых на национальных уровнях для борьбы с эпидемией коронавируса, развития многостороннего сотрудничества в области здравоохранения и решения общих проблем, вызванных вспышкой COVID-19 в регионе, обсудят пути преодоления негативного воздействия коронавируса на национальную и мировую экономику, затронут будущие совместные усилия и общие меры для продолжения торгово-экономических отношений и обеспечения беспрепятственных транспортных связей во время кризиса и в постпандемический период.

По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации.