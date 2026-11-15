Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    JPost: Израильская разведка выступает за возобновление боевых действий против Ирана

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 20:49
    JPost: Израильская разведка выступает за возобновление боевых действий против Ирана

    Управление военной разведки Израиля (АМАN) выступает за возобновление боевых действий против Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Jerusalem Post.

    По данным издания, позиция АМАN расходится с мнением руководства израильского оборонного ведомства, которое не видит срочной необходимости наносить новые удары по иранской территории.

    Речь идет об обсуждении возможного возобновления ударов по иранским объектам на фоне незавершенного процесса формирования нового кабинета. Оборонное руководство считает, что до этого шага можно не торопиться.

    Других подробностей в публикации не приводится. Официальных комментариев от канцелярии премьер-министра или министерства обороны Израиля по этому поводу пока не поступало.

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