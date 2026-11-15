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    JPost: İsrail kəşfiyyatı İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasını dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    • 15 noyabr, 2026
    • 21:24
    JPost: İsrail kəşfiyyatı İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasını dəstəkləyir

    İsrailin Hərbi Kəşfiyyat İdarəsi (AMAN) İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpasını dəstəkləyir.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Jerusalem Post" məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, AMAN-ın mövqeyi İsrail Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin İran ərazisinə yeni zərbələr endirməyə təcili ehtiyac görmədiyi fikrindən fərqlənir.

    Müzakirə yeni kabinetin formalaşdırılması prosesi davam etdiyini nəzərə alsaq, söhbət İran hədəflərinə qarşı zərbələrin bərpasının mümkünlüyündən gedir. Müdafiə rəsmiləri hesab edirlər ki, bu addımı atmağa tələsməyə ehtiyac yoxdur.

    Nəşr əlavə məlumat vermir. Baş nazirin Dəftərxanasından və ya İsrailin Müdafiə Nazirliyindən məsələ ilə bağlı heç bir rəsmi şərh verilməyib.

    JPost: Израильская разведка выступает за возобновление боевых действий против Ирана
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