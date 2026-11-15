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    В Имишли временно перекроют подачу воды в ирригационные каналы

    Инфраструктура
    • 15 ноября, 2026
    • 20:45
    В Имишли временно перекроют подачу воды в ирригационные каналы

    В Имишли на время ремонтных работ на гидроузле в Бахрамтепе на реке Араз перекроют подачу воды в большинство ирригационных каналов.

    Как сообщает муганское бюро Report, ограничения будут введены с 1 декабря.

    Ожидается, что работы будут завершены приблизительно в течение двух месяцев.

    Отметим, что функционирующий с 1958 года гидроузел в Бахрамтепе является одной из основных частей оросительной инфраструктуры Миль-Муганской равнины. Сооружение, расположенное на реке Араз, имеет важное значение в обеспечении водой сельскохозяйственных угодий Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского, Билясуварского, Джалилабадского и других районов.

    Гидроузел с пропускной способностью 2 700 кубометров воды в секунду обеспечивает орошение сотен тысяч гектаров посевных площадей.

    Подача воды Имишли
    Bəhrəmtəpə hidroqovşağında təmirə görə İmişlidə suvarma kanallarına suyun verilməsi dayandırılacaq
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