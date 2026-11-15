Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В РФ заявили, что ответят на возобновление ядерных испытаний США

    В регионе
    • 15 ноября, 2026
    • 21:06
    В РФ заявили, что ответят на возобновление ядерных испытаний США

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил об ответе со стороны Москвы на возобновление ядерных испытаний Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсантъ".

    Дипломат отметил важность добровольных национальных мораториев, которых, как подчеркнул постпред, должны придерживаться и другие страны.

    "Еесли США либо другие государства проведут ядерные испытания, то и наша страна тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия", - сказал Ульянов.

    Ядерные испытания Россия Соединенные Штаты Америки (США)
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