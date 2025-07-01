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Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге

Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге 1 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 19:08
Зеленский выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге

1 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Владимир Зеленский выразил соболезнования украинской общественности в связи с убийством наших соотечественников в результате нападений на азербайджанцев в российском городе Екатеринбург.

Глава нашего государства поблагодарил за соболезнования.

Президент Владимир Зеленский также выразил главе нашего государства признательность за поддержку Азербайджана в вопросе эвакуации граждан Украины из Ирана.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений между нашими странами, достигнута договоренность о скорейшем проведении в Баку заседания Межправительственной комиссии. Вновь была выражена взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и Украины.

Президент Украины также выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном его стране.

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Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Yekaterinburqda azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə başsağlığı verib

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