Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, первый вице-премьер Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица приветствовали президента России Владимира Путина в аэропорту.

Как ожидается, в ходе визита лидеры Азербайджана и России проведут двустороннюю встречу, а также выступят на пленарной сессии IX российско-азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо.