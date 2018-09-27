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    Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, первый вице-премьер Азербайджанской Республики Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица приветствовали президента России Владимира Путина в аэропорту.

    Как ожидается, в ходе визита лидеры Азербайджана и России проведут двустороннюю встречу, а также выступят на пленарной сессии IX российско-азербайджанского межрегионального форума и посетят соревнования последнего дня 32-го чемпионата мира по дзюдо.

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