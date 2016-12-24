Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимр Путин позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности во имя благополучия азербайджанского народа и развития нашей страны, а также крепкого здоровья.

Глава нашего государства выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Президенты выразили уверенность в том, что дружеские отношения между нашими странами, основанные на стратегическом партнерстве, и впредь будут расширяться.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с различными направлениями дальнейшего развития двусторонних связей.