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Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в его деятельности во имя процветания азербайджанского народа и развития азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

Главы государств, с удовлетворением вспоминая регулярно проводимые на высоком уровне встречи и диалог, состоявшийся на днях в Санкт-Петербурге, отметили успешное развитие опирающихся на стратегическое партнерство дружественных связей во всех областях, выразили уверенность в дальнейшем укреплении и расширении наших отношений. Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин, коснувшись значимости важных проектов, совместно осуществляемых нашими странами, отметили, что открытие сегодня над рекой Самур нового автомобильного моста внесет большой вклад в дело углубления широкомасштабного сотрудничества.

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