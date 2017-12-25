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    Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

    Президент России поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ 24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

    Главы государств выразили уверенность в том, что связи стратегического партнерства между нашими странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах.

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