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    Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиев по случаю дня рождения

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

    Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.

    Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.

    От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье". 

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