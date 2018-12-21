Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиев по случаю дня рождения

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.

Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье".