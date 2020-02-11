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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю победы партии "Новый Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах.

Итоги народного голосования наглядно подтвердили высокий авторитет, которым возглавляемая Вами партия пользуется среди граждан Азербайджана.

Рассчитываю на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами.

Желаю Вам и Вашим соратникам новых успехов, а народу Азербайджана – благополучия и процветания".

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