Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Новым годом

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе азербайджанского государства Ильхаму Алиеву, сообщает Report со ссылкой на сайт Кремля.

В своем обращении В. Путин подчеркнул, что в уходящем году Россия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений, и этот юбилей был ознаменован новыми успехами в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

"Президент России также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских партнерских связей, который, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами", - говорится в сообщении Кремля.