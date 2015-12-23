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    Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович!

    Примите сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

    Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня.

    Как настоящий друг нашей страны Вы вносите большой личный вклад в укрепление взаимовыгодного российско-азербайджанского сотрудничества в различных областях. Рассчитываю на продолжение товарищеского общения с Вами и тесной совместной работы на благо братских народов наших стран.

    От души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго Вам и Вашей семье".

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