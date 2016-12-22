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    Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    В России Вы известны как надежный друг нашей страны

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 55-летия.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия.

    Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана.

    В России Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

    Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившееся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы.

    От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".

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