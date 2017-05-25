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    Путин направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

    Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович,

    Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

    Общеизвестны достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

    Российско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен содержательный политический диалог на всех уровнях, взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

    Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать весь комплекс двусторонних партнерских связей. Это отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.

    От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем азербайджанским гражданам – мира и процветания".

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