Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах.

Весьма велик Ваш личный вклад в упрочнение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Рассчитываю, что совместными усилиями мы будем и далее развивать взаимовыгодные российско-азербайджанские связи на всех направлениях.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье".