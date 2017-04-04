Путин: Уверен, мы будем и далее активно развивать стратегическое партнёрство между Россией и Азербайджаном

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, в послании говорится:

"За прошедшие четверть века нам удалось сохранить и развить на новой, межгосударственной основе отношения дружбы и взаимного уважения, традиционно связывающие народы России и Азербайджана.

Налажен содержательный политический диалог, активное межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Расширяются торгово-экономические, инвестиционные, научно-технические и гуманитарные связи, контакты между институтами гражданского общества. Москва и Баку координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, эффективно взаимодействуют в рамках различных международных структур.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее активно развивать стратегическое партнёрство между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Это отвечает коренным интересам граждан наших государств, идёт в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и за его пределами.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам – благополучия и процветания".