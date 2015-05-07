Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как отмечает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Сердечно поздравляю Вас и всех граждан Азербайджана с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Великая Победа – общее, бесценное достояние наших народов, которые плечом к плечу сражались против жестокого врага и спасли мир от нацизма. Сегодня наш долг – свято беречь память о павших героях, окружить заботой ветеранов войны, не допускать повторения трагических событий прошлого.

Убежден, что братская дружба, закаленная в годы Великой Отечественной войны, будет и впредь служить надежной основой для укрепления отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном – на благо обеих наших стран, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на Кавказе и в Каспийском регионе.

Прошу Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, передать ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Азербайджане, самые искренние слова благодарности, пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни".