    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 12:22
    Владанка Андреева: ООН готова поддержать развитие ИИ в Азербайджане

    Организация объединенных наций (ООН) готова помочь Азербайджану превратить искусственный интеллект (ИИ) в ключевой инструмент, способствующий инклюзивному и "зеленому" развитию.

    Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человека и трансформации" в Баку.

    По словам Андреевой, вопрос сегодня заключается не в том, чтобы использовать ИИ, а в том, как это делать: "Искусственный интеллект не должен углублять цифровой разрыв или усиливать дискриминацию. Он может стать мощным инструментом для улучшения социальных услуг, персонализации образования и координации на рынке труда".

    Однако, по ее мнению, успех этих процессов будет в значительной степени зависеть от цифровой грамотности и инклюзивной политики, что позволит каждому человеку участвовать в формировании своего будущего.

    BMT rəsmisi: Azərbaycanda süni intellektin inkişafına dəstək göstərməyə hazırıq
    UN ready to support AI for inclusivity and green growth in Azerbaijan

