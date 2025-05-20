Владанка Андреева: Коррупция угрожает устойчивому развитию

Коррупция угрожает всем составляющим устойчивого развития.

Коррупция угрожает всем составляющим устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в Баку на открытии 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network.

Она напомнила, что осталось чуть меньше пяти лет для реализации Повестки дня на период до 2030 года и обеспечения устойчивого и экологичного развития во всем мире.

"Будь то искоренение бедности, сокращение неравенства или защита нашей планеты, коррупция угрожает всем составляющим устойчивого развития. Это деформирует экономику, ослабляет институты и затрагивает наиболее уязвимые слои населения. Нам действительно необходимо широкое партнерство для усиления надзора, подотчетности, прозрачности и использования имеющихся глобальных инструментов борьбы с коррупцией, предусмотренных Конвенцией, - отметила она.

Андреева подчеркнула, что Азербайджан является активным участником сети Globenetwork, что "является важным шагом для совместной борьбы против коррупции".

Она выразила надежду, что Азербайджан, как активный член сети GlobE Network, и впредь будет активно участвовать в усилении борьбы с коррупцией.