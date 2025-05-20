О нас

Владанка Андреева: Коррупция угрожает устойчивому развитию

Владанка Андреева: Коррупция угрожает устойчивому развитию Коррупция угрожает всем составляющим устойчивого развития.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 09:52
Владанка Андреева: Коррупция угрожает устойчивому развитию

Коррупция угрожает всем составляющим устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в Баку на открытии 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network.

Она напомнила, что осталось чуть меньше пяти лет для реализации Повестки дня на период до 2030 года и обеспечения устойчивого и экологичного развития во всем мире.

"Будь то искоренение бедности, сокращение неравенства или защита нашей планеты, коррупция угрожает всем составляющим устойчивого развития. Это деформирует экономику, ослабляет институты и затрагивает наиболее уязвимые слои населения. Нам действительно необходимо широкое партнерство для усиления надзора, подотчетности, прозрачности и использования имеющихся глобальных инструментов борьбы с коррупцией, предусмотренных Конвенцией, - отметила она.

Андреева подчеркнула, что Азербайджан является активным участником сети Globenetwork, что "является важным шагом для совместной борьбы против коррупции".

Она выразила надежду, что Азербайджан, как активный член сети GlobE Network, и впредь будет активно участвовать в усилении борьбы с коррупцией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Vladanka Andreeva: Corruption threatens sustainable development
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: Korrupsiya dayanıqlı inkişafa təhdid yaradır

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi