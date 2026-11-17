Великобритания намерена передать Украине свыше 1 тыс. ракет ближнего радиуса действия для систем ПВО, предназначенных в том числе для перехвата беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

Помимо ракет, пакет помощи предусматривает поставку более 10 радиолокационных станций противовоздушной обороны и пусковых установок для ракет-перехватчиков. Общая стоимость вооружений оценивается в £250 млн (около $330 млн). Начало поставок запланировано на середину декабря.

В британском оборонном ведомстве также напомнили, что ранее Лондон передал Киеву 400 зенитных ракет для усиления ПВО в преддверии зимы.

Кроме того, Великобритания, Украина и Швеция подписали меморандум о намерениях, предусматривающее механизм передачи Киеву шведских истребителей Gripen.