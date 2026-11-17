Швеция, Великобритания и Украина будут сотрудничать по поставкам вооружения для истребителей Gripen, которые планируется передать украинской стороне.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед началом 37-го заседания Контактной группы по Украине (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

По его словам, сегодня он и главы оборонных ведомств Британии и Украины Уэс Стритинг и Евгений Хмара подписали меморандум о намерениях. Он также сообщил, что Великобритания профинансировала три истребителя Gripen E, которые Швеция намерена предоставить Украине к 2030 году.

Министр подчеркнул, что это долгосрочное обязательство и три страны эффективно взаимодействуют в рамках данного проекта.

Йонсон также сообщил, что Швеция намерена направить 4 млрд евро на поддержку Украины в 2027 году.

"В прошлый четверг мы представили наш ежегодный бюджет в парламент Швеции. В следующем году мы инвестируем 4 млрд евро в поддержку Украины", - сказал он, уточнив, что все восемь парламентских партий страны поддерживают продолжение помощи Украине.

И третья новость, по словам министра, - новый пакет в размере 72 млн евро на военную поддержки Украины в рамках инициативы PURL, включая 20 млн евро непосредственно на шестой пакет в рамках этой программы. По его словам, общий объем шведского финансирования в рамках PURL достиг примерно 550 млн евро.

Йонсон подчеркнул, что Швеция стремится обеспечить Украину максимально возможным количеством ракет-перехватчиков PAC-3. Кроме того, страна использует чешскую инициативу для поставок перехватчиков беспилотников Shahed. Новый пакет также предусматривает предоставление Украине средств для нанесения ударов на большие расстояния.