Молдова закрыла воздушное пространство из-за угрозы беспилотника Shahed
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 19:41
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Молдова полностью закрыла собственное воздушное пространство из соображений безопасности после обнаружения беспилотника типа Shahed, направлявшегося в сторону Кишинева.
Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Молдовы в соцсетях.
По поступившей информации, беспилотник двигался с юга в направлении сектора Ботаника муниципия Кишинев. В связи с этим в 16:27 по местному времени (18:20 по Баку - прим. ред.) было принято решение ограничить использование всего воздушного пространства страны.
Отмечается, что Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства в координации с компетентными органами и партнерами.
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