Молдова полностью закрыла собственное воздушное пространство из соображений безопасности после обнаружения беспилотника типа Shahed, направлявшегося в сторону Кишинева.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Молдовы в соцсетях.

По поступившей информации, беспилотник двигался с юга в направлении сектора Ботаника муниципия Кишинев. В связи с этим в 16:27 по местному времени (18:20 по Баку - прим. ред.) было принято решение ограничить использование всего воздушного пространства страны.

Отмечается, что Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства в координации с компетентными органами и партнерами.