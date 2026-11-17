Восемь детей пострадали в результате инцидента с эскалатором в торговом центре "Галерея" в Белграде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сербские медиа.

По предварительной информации, эскалатор внезапно остановился, а затем снова пришел в движение.

В службе скорой помощи сообщили, что все восемь детей были доставлены в Центр неотложной медицинской помощи.

Причины произошедшего пока неизвестны.