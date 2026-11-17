В Белграде восемь детей пострадали из-за неисправности эскалатора
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 19:17
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Восемь детей пострадали в результате инцидента с эскалатором в торговом центре "Галерея" в Белграде.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сербские медиа.
По предварительной информации, эскалатор внезапно остановился, а затем снова пришел в движение.
В службе скорой помощи сообщили, что все восемь детей были доставлены в Центр неотложной медицинской помощи.
Причины произошедшего пока неизвестны.
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