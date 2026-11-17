Министры обороны Украины и Финляндии Евгений Хмара и Антти Хяккянен подписали в Брюсселе меморандум о совместном производстве оборонной продукции.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Документ подразумевает производство украинских оборонных систем в Финляндии, передачу технологий и развитие совместных оборонных решений, углубление сотрудничества между ОПК двух стран, а также создает возможности для совместных исследований и разработок новых систем.

"Развитие совместных производств – один из наших приоритетов. У Украины есть технологии и боевой опыт, Финляндия – сильная промышленная база. Объединяем наши преимущества, чтобы быстрее получать больше качественного вооружения для украинских воинов и одновременно усиливать оборонные способности наших стран", – сказал Хмара.

Для координации сотрудничества стороны планируют создать общий руководящий совет, который будет определять приоритеты, рассматривать новые проекты и способствовать передаче технологий и запуску совместных производств.