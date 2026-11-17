Украина и Финляндия подписали меморандум о совместном оборонном производстве
- 17 ноября, 2026
- 19:39
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Министры обороны Украины и Финляндии Евгений Хмара и Антти Хяккянен подписали в Брюсселе меморандум о совместном производстве оборонной продукции.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Документ подразумевает производство украинских оборонных систем в Финляндии, передачу технологий и развитие совместных оборонных решений, углубление сотрудничества между ОПК двух стран, а также создает возможности для совместных исследований и разработок новых систем.
"Развитие совместных производств – один из наших приоритетов. У Украины есть технологии и боевой опыт, Финляндия – сильная промышленная база. Объединяем наши преимущества, чтобы быстрее получать больше качественного вооружения для украинских воинов и одновременно усиливать оборонные способности наших стран", – сказал Хмара.
Для координации сотрудничества стороны планируют создать общий руководящий совет, который будет определять приоритеты, рассматривать новые проекты и способствовать передаче технологий и запуску совместных производств.