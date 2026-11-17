В Азербайджанской Армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 17 ноября - Дню национального возрождения.

Как сообщили Report в Минобороны, на мероприятиях сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и героев, отдавших жизнь во имя Родины, затем прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие рассказали об исторической роли Дня национального возрождения, являющегося одним из ключевых этапов борьбы нашего народа за свободу, в восстановлении независимости страны, о дальновидности и мудрой политике общенационального лидера, его приверженности идеям национального возрождения и духовным ценностям, а также об успешном продолжении президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политического курса Гейдара Алиева.

Было отмечено, что утверждение трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики 17 ноября 1990 года на сессии Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе является началом исторического пути от национального возрождения к прогрессу.

День национального возрождения сегодня отмечается азербайджанским народом по всей стране с особой гордостью благодаря освобождению земель от оккупации Азербайджанской Армией под руководством президента Азербайджана, победоносного верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Торжественная программа включала музыкальные номера, культурные массовые и другие мероприятия.