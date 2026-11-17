В результате проведенной Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) инспекции в 41 из 47 банкетных залов в Баку обнаружены нарушения.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе проверок. проводившихся в январе–ноябре 2026 года, в шести банкетных залах ситуация оказалась удовлетворительной, а в 41 банкетном зале были выявлены нарушения норм пищевой безопасности.

В частности, в ряде объектов не соблюдались санитарно-технические и гигиенические правила, использовалось мясо и мясные продукты без соответствующих ветеринарных документов и др.

По данным агентства, нарушения были выявлены в банкетных залах Manisa, Meridian Luks, Mirana, Vegas City Hall и Sarı Gəlin, Çıraq Palace, Meridian Luks, Mirana и İnci, общепите "Столовая №8" и т.д.

В связи с выявленными нарушениями составлены административные протоколы, отобраны образцы мяса и других пищевых продуктов для лабораторных исследований. Контрольные мероприятия продолжаются.