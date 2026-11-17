Азербайджан и Всемирный банк обсудили подготовку нового проекта по развитию сельского хозяйства и совершенствованию оросительных систем.

Как сообщает Report, переговоры состоялись в Вашингтоне между министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым и вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани.

Стороны обсудили проект "Развитие устойчивого и конкурентоспособного сельского хозяйства и совершенствование оросительных систем", а также расширение сотрудничества в аграрной сфере.

Мамедов сообщил, что из 1,5 млн га орошаемых земель Азербайджана современные системы орошения внедрены на 130 тыс. га. В рамках "Госпрограммы развития производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджане на 2026-2030 годы" этот показатель планируется довести до 300 тыс. га.

На встрече также обсуждались расширение доступа фермеров к финансированию, укрупнение земельных участков и повышение рентабельности сельского хозяйства.

Бассани заявила, что приоритеты, определенные Азербайджаном в направлении развития сельского хозяйства, согласуются со стратегическими целями ВБ. Она подтвердила готовность Всемирного банка продолжать сотрудничество в модернизации оросительной инфраструктуры и расширении доступа фермеров к рынкам и финансовым ресурсам.