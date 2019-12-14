Михаил Забелин: Визит Мехрибан Алиевой в Москву является высоким показателем азербайджано-российской дружбы

Пятый съезд Русской общины проходит в условиях политической и экономической стабильности в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин на съезде в Баку.

"Последние реформы, намеченные в свое время общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемые сегодня нынешним главой государства Ильхамом Алиевым, привели к прогрессивным изменениям в Азербайджане", - заявил М.Забелин.

Коснувшись темы азербайджано-российских отношений, председатель общины подчеркнул, что между странами растут экономические связи, увеличиваются взаимные инвестиции, укрепляется сотрудничество, в том числе и в гуманитарно-культурной сфере.

"Растет число азербайджанских студентов, проходящих обучение в российских вузах", - сказал он, добавив, что с российской стороны для Азербайджана выделено 210 мест на бюджетной основе в российских вузах.

Он указал, что сегодня в республике функционируют 340 школ с преподаванием на русском языке, в вузах обучаются 18 тысяч студентов на русском языке.

Наряду с этим, сегодня в Азербайджане функционирует пять храмов Русской Православной Церкви, добавил Забелин.

"Визит вице-президента Мехрибан Алиевой в Москву и ее награждение является высоким показателем дружбы и доверия, поддерживаемые президентами обеих стран", - сказал председатель общины.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, М.Забелин напомнил, что "русские вместе со своими азербайджанскими братьями плечом к плечу отстаивали территориальную целостность Азербайджана, за что были удостоены множества наград".

"И сегодня они готовы снова отстаивать целостность Азербайджана. Русская община вносит свой вклад в распространение и донесение правды до общественности России о шовинистическом и фашистском режиме Армении, оккупировавших азербайджанские территории в Нагорном Карабахе", - отметил председатель общины.

Он также напомнил, в 2020 году исполнится 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

"В Азербайджане высоко ценят тех, кто пролил свою кровь и отдал свою жизнь в деле защиты Советского союза - нашего тогда общего дома", - отметил М.Забелин.



