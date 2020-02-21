Глава рабочей группы: Визит президента в Италию укрепит военное сотрудничество

"Отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне. После восстановления Азербайджаном своей независимости двустороннее сотрудничество развивается во всех направлениях. В экономической сфере наши страны являются партнерами номер один во всем мире".

Об этом Report заявил глава рабочей группы по азербайджано-итальянским межпарламентским связям, депутат Азер Керимли.

Он отметил, что в последние годы товарооборот между Азербайджаном и Италией достиг 6 миллиардов долларов США: "Наши двусторонние связи развиваются и сегодня. Одним из достижений государственного визита президента Ильхама Алиева в Италию станет развитие двусторонних связей в ненефтяном секторе. Полагаю, успешное развитие получит сотрудничество между нашими странами в сельском хозяйстве, тяжелой промышленности и военной сфере".

Глава рабочей группы напомнил о принятой в 2014 году совместной декларации по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Италией: "Это придало толчок новому сотрудничеству между нашими странами. В рамках нынешнего визита президента было подписано свыше 25 документов. Наиболее важный из них - "Совместная декларация об усилении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией". Это станет новым этапом отношений между официальным Баку и Римом".

Депутат Азер Керимли: "Италия всегда выражала поддержку территориальной целостности Азербайджана".

А.Керимли подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне не только в экономической и торговой, но и в политической сфере: "Италия всегда выражала поддержку территориальной целостности Азербайджана. У нас тесные связи с членами Палаты депутатов и Сената Италии. Эти связи находят отражение как в документах по нагорно-карабахскому конфликту, так и в виде поддержки территориальной целостности Азербайджана. В Совместной декларации по усилению многомерного стратегического партнерства, подписанной в ходе нынешнего визита, выражается поддержка территориальной целостности Азербайджана. Подчеркивается, что проблема должна быть решена в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН".

По словам А.Керимли, ведущую роль в гуманитарном и культурном сотрудничестве между Азербайджаном и Италией играет Фонд Гейдара Алиева: "Это сотрудничество ведется на протяжении многих лет и будет еще более расширяться".

А.Керимли также отметил, что государственный визит президента Ильхама Алиева в Италию внесет вклад в двустороннее сотрудничество в военной сфере: "Так, был подписан документ между Министерством обороны Азербайджана и компанией Leonardo S.p.A о приобретении интеграционной системы самолетов "М-346". Все это еще более укрепит отношения между нашими странами".