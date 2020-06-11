Визит официальных лиц ряда регионов России в Азербайджан запланирован до конца года

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Накануне состоялось заседание межправительственной комиссии и по экономическому сотрудничеству Россия-Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, включая проведение очередного 19-ого заседания межправкомиссии.

"Наше экономическое сотрудничество базируется на нескольких дорожных картах. 5 из них уже действуют, а 6-я находится в разработке. Прорабатываются меры и механизмы по работе на основе данных дорожных карт", - отметил посол.

По его словам, в ходе заседания было подтверждено, что те проекты, которые планируется завершить к концу этого года, должны завершиться вовремя, и обе стороны приложат к этому максимум усилий.

Посол отметил, что до конца года также ожидается визит официальных лиц ряда регионов России в Азербайджан.