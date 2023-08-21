Визит Ильхама Алиева в Будапешт широко освещался в венгерских СМИ

Рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию широко освещался в средствах массовой информации этой страны.

Рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Венгрию широко освещался в средствах массовой информации этой страны.

Как передает Report, в опубликованных в местной прессе новостях широкое место отведено встрече в рамках визита главы Азербайджанского государства с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В статьях, размещенных на новостных порталах Origo, Pesti Stacok, Baon, 24.hu, kuruc.info, Mahyar Hirlap и других, говорится о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Подчеркивается, что на встрече двух лидеров были обсуждены вопросы энергетической безопасности Венгрии и Европы, ситуация в регионе, дальнейшее углубление экономического сотрудничества.

В статье, опубликованной на новостном сайте Portfolio.hu, также отмечены вопросы, обсужденные на встрече Президента Азербайджана с премьер-министром Венгрии. Подчеркивается, что правительство Венгрии ежегодно выделяет стипендии 200 азербайджанским студентам для обучения в этой стране. Кроме того, сообщается, что Президент Азербайджана будет наблюдать за соревнованиями проходящего в Будапеште чемпионата мира по легкой атлетике и примет участие в мероприятии, организованном по случаю Национального праздника Венгрии.

В материале под заголовком "Энергетическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном вступило в новый этап", опубликованной на портале Haon, приводятся высказывания министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто о встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Виктора Орбана. В материале подчеркнуто, что между двумя странами давно налажено стратегическое партнерство, отмечено, что торгово-экономические связи, стремительно развиваясь в последнее время, вступили в новый этап. В статье подчеркнуто, что Венгрия обладает крупнейшим хранилищем природного газа в регионе и что между двумя странами налажено сотрудничество в области транспортировки газа. Отмечается, что это во многом будет способствовать безопасной транспортировке газа в Венгрию в предстоящий период.

Упоминается, что Азербайджан, ставший важным игроком в обеспечении энергетической безопасности Европы, и Венгрия сотрудничают в этой сфере еще с начала 2010-х годов. Доводятся до внимания высказывания П.Сийярто по этому поводу: "Когда мы начали налаживать отношения с Азербайджаном в 2010-2011 годах с надеждой на будущее энергетическое сотрудничество, нас не только подняли на смех в Европе – Европейском Союзе, но даже подвергли критике за эту связь. Сегодня руководство всего Евросоюза регулярно совершает визиты в Баку, и во многих случаях лидер любой страны Евросоюза многое отдал бы за то, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана".

В статье также приведено мнение министра о том, что участие венгерских компаний в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана внесет важный вклад в углубление сотрудничества между нашими странами. Он отметил, что село Солтанлы будет восстановлено венгерскими компаниями и эти работы начнутся в следующем году.