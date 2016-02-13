​Виталий Кличко: Мы заинтересованы в более активном сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 12 февраля, встретился с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в рамках Международной конференции по безопасности, которая проходит в Мюнхене.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Во время встречи речь шла о перспективах увеличения инвестиций азербайджанского бизнеса в Украине и в Киев в частности. Также Кличко предложил министру организовать и провести в Украине Киево-Бакинский бизнес-форум.

«Мы заинтересованы в практическом и более активном сотрудничестве. Чтобы азербайджанский бизнес, инвестиции приходили в Украину, а украинский - тоже успешно работал в Азербайджане», - отметил мэр Киева.

Эльмар Мамедъяров поддержал идею проведения бизнес-форума и стороны договорились подготовить такое мероприятие, чтобы оно состоялся осенью в Киеве.