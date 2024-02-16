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Вилаят Эйвазов встретился с министром внутренних дел Казахстана

Вилаят Эйвазов встретился с министром внутренних дел Казахстана Исполняющий обязанности министра внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов обсудил с находящимся с визитом в Азербайджане министром внутренних дел Казахстана, генерал-лейтенантом полиции Ержаном Саденовым вопросы совместного сотрудничества.
Внешняя политика
16 февраля 2024 г. 11:26
Вилаят Эйвазов встретился с министром внутренних дел Казахстана

Исполняющий обязанности министра внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов обсудил с находящимся с визитом в Азербайджане министром внутренних дел Казахстана, генерал-лейтенантом полиции Ержаном Саденовым вопросы совместного сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Вилаят Эйвазов подчеркнул, что двусторонние отношения, в частности, совместные усилия в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, обмен опытом и оперативной информацией служат интересам наших народов и государств.

Министр внутренних дел Казахстана проинформировал азербайджанского коллегу о текущей криминогенной ситуации в своей стране, борьбе с преступностью, реализуемых реформах. Он отметил, что возглавляемое им ведомство заинтересовано в расширении сотрудничества с МВД Азербайджана, и визит послужит этой цели.

В рамках визита гости посетили воинскую часть Внутренних войск МВД, Полицейскую академию, Службу "Безопасный город" и Центр интеллектуального управления транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Фото Vilayət Eyvazov qazaxıstanlı həmkarı ilə birgə əməkdaşlığı müzakirə edib

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