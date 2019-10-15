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Следующий Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Турции

​VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Т

VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Турции. 

Как сообщает Report, такое решение было принято в ходе работы VII Саммита ССТГ в Баку. 

Отметим, что данное предложение внес  президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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