Следующий Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Турции

VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Турции.
Как сообщает Report, такое решение было принято в ходе работы VII Саммита ССТГ в Баку.
Отметим, что данное предложение внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Турции.
Как сообщает Report, такое решение было принято в ходе работы VII Саммита ССТГ в Баку.
Отметим, что данное предложение внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Tural AsadiАвтор новости