Следующий Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Турции

​VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в Т

15 октября, 2019 13:53

https://report.az/storage/news/708dc68385a3a70efd465080e83a20ab/f2c28f6d-f51d-4cad-b51c-97e57fb8fc05_292.jpg VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Турции. Как сообщает Report, такое решение было принято в ходе работы VII Саммита ССТГ в Баку. Отметим, что данное предложение внес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.