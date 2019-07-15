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Вице-спикер парламента Грузии: Мы высоко ценим дружбу с Азербайджаном

Вице-спикер парламента Грузии: Мы высоко ценим дружбу с Азербайджаном

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялась встреча с грузинской делегацией, прибывшей в Баку для участия в трехстороннем заседании парламентских комитетов по внешнем связям Азербайджана, Турции и Грузии. 

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса. Грузинскую делегацию возглавляет председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Софио Кацарава

Глава рабочей группы по азербайджано-грузинским межпарламентским связям Афлатун Амашев отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества во всех областях, успешное продолжение и развитие дружественных связей и в период независимости. Вице-спикер парламента Грузии, председатель межпарламентской группы Грузия-Азербайджан Звиад Дзидзигури подчеркнул интенсивный характер межпарламентского взаимодействия. 

Он отметил, что сотрудничество между странами укрепляется и расширяется. По словам Дзидзигури, Грузия высоко ценит дружбу с Азербайджаном.

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